أفادت وكالة (سانا) الرسمية، مساء يوم الجمعة، أن بلدة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق خالية من أي وجود مسلح بعد خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب.

وأضافت الوكالة أن الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم تم إخراجها عبر 59 حافلة وبداخلها 3034 شخصا بينهم 1212 رجلا منهم 1072 مسلحا "، مشيرةً إلى أن "المسلحين قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة قبيل مغادرتهم بلدة حرستا".

وكانت بدأت صباح الجمعة إجراءات إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري .

ويأتي ذلك بعد يوم على اخراج الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من خلال نقلهم بـ 30 حافلة وتضمنت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا إضافة إلى 385 امرأة و576 طفلا إلى ادلب.

وكان التلفزيون العربي السوري ذكر في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الجيش النظامي توصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، بعد أن استكملت يوم الجمعة عملية إجلاء مسلحي "أحرار الشام" من مدينة حرستا إلى ادلب شمالا.

سيريانيوز