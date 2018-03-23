سقط، يوم الجمعة، عشرات القتلى والجرحى جراء عمليات القصف الجوي والصاروخي الكثيف على مدينتي عربين و دوما و بلدة وزملكا، في وقت تمكن النظام من السيطرة على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن مقاتلات حربية شنّت غارات على مدينة عربين استهدفت إحدى الغارات ملجأ ما أدى إلى مقتل 44 شخص من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأضافت أن مدينة دوما تعرضت منذ منتصف ليل الخميس ولغاية يوم الجمعة للقصف الصاروخي بأكثر من 30 غارة جوية أدت لمقتل 3 أشخاص وعدد من الجرحى من المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش النظامي وبمساندة من الطيران الروسي شنّ هجوما عسكرياً على مدينة زملكا وعلى بلدة عين ترما، حيث تمكن السيطرة على عدة نقاط وسط تراجع الفصائل المعارضة المسلحة بسبب القصف العنيف.

الى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية وناشطون، أن قوات الجيش النظامي تمكنت من بسط السيطرة على بلدة عين ترما في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على تمكن الجيش النظامي من بسط سيطرته على كامل منطقة وادي عين ترما المجاور .

ويشن الجيش النظامي منذ 18 شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف، ترافق لاحقاً مع هجوم بري.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فان الجيش النظامي سيطر على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز