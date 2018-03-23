أفادت وكالة (سانا) الرسمية، أنه بدأت منذ صباح يوم الجمعة، إجراءات خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من بلدة حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عبر تجميعهم بـ 31 حافلة بداخلها 1984 شخصا بينهم 648 مسلحاً تمهيدا لنقلهم إلى محافظة إدلب.

وأضافت الوكالة، أن الحافلات واصلت دخولها تباعا إلى البلدة لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم و من المتوقع أن تتضمن الدفعة الثانية نحو 1500 شخص، لافتة إلى أن المسلحين يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة داخل البلدة قبل الصعود إلى الحافلات.

وذكرت أن عدد الحافلات التي خرجت من بلدة حرستا بلغ منذ يوم الخميس 60 حافلة تقل 3482 شخصا بينهم 1342 رجلا منهم 1041 مسلحا.

من جهتها، أشارت وسائل إعلامية حكومية، إلى أنه من المتوقع أن تتحرك القافلات بين مساء الجمعة و فجر يوم السبت بشكل جماعي باتجاه ادلب.

وخرجت مساء يوم الخميس، الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من بلدة حرستا وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري من خلال نقلهم بـ 30 حافلة وتضمنت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا إضافة إلى 385 امرأة و576 طفلا.

وكان التلفزيون العربي السوري ذكر في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الجيش النظامي توصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، بعد أن استكملت يوم الجمعة عملية إجلاء مسلحي "أحرار الشام" من مدينة حرستا إلى ادلب شمالا.