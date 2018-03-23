أكدّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن "العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج بريف حلب وإدلب".

وأوضح الرئيس التركي في تصريحات صحفية نقلتها وكالات أنباء، " لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين.. أمامنا منبج وإدلب".

وأشار إلى أن 3700 "إرهابي" تم "تحييدهم" منذ بدء عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا.

وبدأت تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين.

وأسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، حيث يتهم الأكراد القوات التركية أنها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي أنقرة ذلك، مؤكدة أن عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالإرهابيين .

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وأكدت أنقرة، أنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، إلا أنها هددت بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.

سيريانيوز