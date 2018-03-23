قال التلفزيون الرسمي، يوم الجمعة، ان الجيش النظامي توصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية.

وأوضح التلفزيون السوري، إن الاتفاق يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام للجيش النظامي.

وأكد التلفزيون ان المسلحين سيقومون بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل ضمان خروجهم الآمن إلى إدلب مع عوائلهم".

وتابع التلفزيون، ان "موعد الخروج هو يوم غد السبت الساعة التاسعة صباحا، على أن يجري إطلاق سراح المحتجزين والأسرى لدى الجماعات المسلحة قبل الخروج".

ويأتي التوصل للاتفاق بتسليم البلدات الأربع في الغوطة الشرقية، عقب إعلان متحدث باسم "فيلق الرحمن" المعارض في وقت سابق من يوم الجمعة، بعقد مباحثات مع مفاوضين روس لـ"انهاء المعاناة الانسانية" في المنطقة التي يسيطر عليها الفصيل في الغوطة الشرقية، بعد موافقته على وقف لاطلاق النار بدأ ليل الخميس_الجمعة.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، بعد أن استكملت يوم الجمعة عملية إجلاء مسلحي "أحرار الشام" من مدينة حرستا الى ادلب شمالا.