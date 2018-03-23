تعرض 4 من متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المدنيين يوم الجمعة، للاصابة بجروح نتيجة تفجير المجموعات المسلحة مستودعا للذخيرة في مدينة حرستا في اعقاب خروجها من هناك.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في الهلال الأحمر قوله أن" 4 متطوعين في صفوف الهلال الأحمر العربي السوري اصيبوا بجروح أثناء عملهم الانساني في مدينة حرستا"،مبينا أن "إصاباتهم متوسطة الخطورة وتم نقلهم إلى المشافي العامة لتلقي العلاج اللازم."

ودعا المصدر إلى "حماية المتطوعين والعمل على تسهيل أداء منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في أداء عملها الإنساني".

من جهته، افاد مشرف الإسعاف في مشفى ابن النفيس الدكتور عيسى حوراني بأنه “تم إسعاف شخصين من كوادر الهلال الاحمر إلى المشفى أصيبا في حرستا بشظايا"، مبينا أنه "تم اجراء الاسعافات والتحاليل وصور الاشعة اللازمة لهما".

وبدأت، يوم الجمعة، عملية إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بموجب اتفاق بين قيادات المسلحين وروسيا، حيث تعرضت عائلة مؤلفة من 3 اشخاص وهي تحاول الخروج لاطلاق نار أدت لإصابة الزوج.

ويأتي تنفيذ اتفاق بين روسيا و"أحرار الشام"، في وقت أعلن فيه "فيلق الرحمن" بدء هدنة ووقف اطلاق نار والتفاوض مع الجيش النظامي للخروج من الغوطة الشرقية.

وتتفاوض روسيا مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع ، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

سيريانيوز