عثر الجيش النظامي، على خندق يربط عين ترما بمديرا وصولاً إلى دوما في الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن "وحدات من الجيش عثرت على خندق بعمق نحو 3 أمتار وعرض نحو 5 أمتار، كانت تستخدمه المجموعات المسلحة لمرور السيارات والشاحنات بين عين ترما ومديرا وصولا إلى دوما بالغوطة الشرقية".

وكان الجيش النظامي سيطر يوم الخميس، على كامل منطقة وادي عين ترما.

وسبق ان عثر الجيش النظامي على أنفاق عديدة في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة المعارضة، أحدها يمتد من بلدة عدرا باتجاه دوما، وآخر لتخزين الأسلحة في داريا، اضافة لنفق بطول أكثر من 200 م وعمق 15 م تحت طريق دمشق حمص الدولي يمتد بين المزارع الغربية لحرستا إلى وسط حرستا مرورا بشركة شموط ودايا للسيارات، حيث كان مزوداً بالإنارة وفتحات تهوية كان يستخدم للإقامة والتنقل ونقل وتخزين الأسلحة والذخيرة.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع ، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

سيريانيوز