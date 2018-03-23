قال متحدث باسم جماعة "فيلق الرحمن" المعارضة، يوم الجمعة، إن لقاء مع مفاوضين روس سيجري لبحث "انهاء المعاناة الانسانية" في منطقة سيطرة الجماعة بالغوطة الشرقية.

وقال المتحدث وائل علوان في اتصال هاتفي مع قناة تلفزيونية، إن "عناصر من الجماعة سيلتقون بمفاوضين روس يوم الجمعة لبحث إنهاء "المعاناة الإنسانية" في جيب بالغوطة الشرقية تحت سيطرة الجماعة.

وحول انسحاب مقاتلي الجماعة من منطقة سيطرتهم، قال علوان "لا أستطيع التعليق على ماسيجري بحثه"، مشيرا الى ان الجلسة ستكون "لإيجاد حل ومخرج يضمن... عدم استمرار هذه المعاناة" بأي ثمن.

وكانت جماعة "‏فيلق الرحمن" المعارضة أعلنت وقف اطلاق نار في القطاع الأوسط في الغوطة (عربين، زملكا، عين ترما، حزة، وجوبر) منذ الساعة 12 ليل الخميس- الجمعة للتفاوض مع الجيش النظامي من أجل الخروج من الغوطة الشرقية.

ورفض "فيلق الرحمن"، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الأساسية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الأسبوع الماضي ، مقترحاً روسياً بشأن استسلام مقاتليه وخروجهم من المنطقة نقلته الامم المتحدة.

وسبق ان أعلن تنظيم "فيلق الرحمن" منذ أيام رفضه التفاوض مع النظام السوري بخصوص خروج مسلحيه من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتتعرض مواقع لفيلق الرحمن لغارات جوية يشنها الجيش النظامي، حيث ادى قصف الاسبوع الماضي، في حمورية الى مصرع 12 عنصرا من الفيلق بينهم قياديان.

وكان مركز المصالحة الروسي اعلن، مؤخرا، أن "حرب شوارع" اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وتتفاوض روسيا مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع ، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

سيريانيوز