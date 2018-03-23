نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وجود تفاهم مع تركيا بشأن مدينة منبج شمال سوريا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن متحدث باسم التحالف الدولي ريان قوله ان التحالف لا يعلم ما هو "التفاهم" الذي تزعم أنقرة أنها توصلت إليه مع واشنطن بشأن مدينة منبج السورية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال يوم الأربعاء، إن أنقرة وواشنطن لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن مدينة منبج، ولكنهما توصلتا إلى "تفاهم" في هذه المسألة.

وتابع ديلون "سأقول من وجهة نظر التحالف المتواجد في الميدان هناك، لو كان هناك أي تفاهم بين واشنطن وأنقرة، فنحن لم نبلغ به".

في وقت سابق، اتهمت تركيا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بأنها لم تف بوعودها بشأن انسحاب قوات حماية الشعب الكردية (قوات الدفاع الذاتي للأكراد السوريين) من منبج بعد أن قامت الجماعات المسلحة الكردية بتحرير المدينة من المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران 2016.

وكان مسؤول تركي، قال في شباط الماضي ، إن بلاده اقترحت على واشنطن، انسحاب مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" إلى شرق الفرات في سوريا، وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

واثار الدعم الامريكي للفصائل الكردية في حربها ضد "داعش" رفضا من قبل تركيا, وسط مطالبات وضغوطات بتخلي واشنطن عن الدعم لهذه الفصائل, كون تعتبرها منظمات ارهابية.

وتتباين مصالح أميركا وتركيا في سوريا, فواشنطن تركز على هزيمة "داعش", وتقدم الدعم للقوات الكردية, من اجل محاربة التنظيم في سوريا, اما انقرة فتركز على هزيمة الاكراد ومنعهم من الحصول على حكم ذاتي, حيث تمكنت من طرد القوات الكردية من عفرين بعملية عسكرية، اعتبرتها شرعية وغير مشمولة بالهدنة التي اقرها مجلس الامن, كون هذه الفصائل الكردية تعتبرها "منظمات ارهابية".

سيريانيوز