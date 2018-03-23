ألقى الأمن العام اللبناني، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة سوريين بجرم الانتماء لتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة" الإرهابيين.

وقال الأمن العام في بيان انه "تم توقيف شخصين سوريين بناء على طلب من المحكمة العسكرية بجرم الانتماء إلى تنظيم (جبهة النصرة) ومشاركتهما في الهجوم على مراكز الجيش في عرسال".

وأشار البيان إلى أن "الموقوفين اعترفا بما نسب إليهما وسلما إلى المراجع المختصة".

وفي بيان منفصل، قال الأمن العام اللبناني انه، بعد التقصي والمتابعة، تم القبض على سوري يدعى (تاج الدين ر.) بجرم القتال إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي في لبنان، وقيامه بقتل جنديين من الجيش اللبناني، وخطف إثنين آخرين، خلال أحداث آب 2014.

وسبق ان القت السلطات اللبنانية القبض على سوريين متهمين بالعمل لصالح تنظيمات ارهابية، أو بتهم اخرى كترويج المخدرات والسرقة والقتل والسطو والدخول بشكل غير شرعي الى الاراضي اللبنانية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

سيريانيوز