قال المتحدث باسم التحالف الدولي اللواء رايان ديلون، إن المدنيين لا يمكنهم العودة إلى الرقة بسبب الألغام المزروعة من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين تم طردهم من المدينة.

ونقلت وسائل اعلام عن ديلون قوله عبر الهاتف من بغداد بأن "العائلات العديدة تريد أن تعود إلى منازلها، ويحاول بعضها عمل ذلك، لكن مجلس بلدية الرقة وهيئة الأمن الداخلية لا يسمحان بدخول المدينة، ويعود السبب الرئيسي لهذا الحظر إلى أن المدينة لم يتم تطهيرها بعد من الألغام".

وأضاف ديلون أن مسلحي "داعش" زرعوا الألغام في المواقد ولعب الأطفال و"حتى في كتب القرآن".

وسبق لموسكو أن طالبت التحالف الدولي بقيادة واشنطن، السماح بايصال مساعدات انسانية الى مدينة الرقة، متهمة التحالف بتدمير المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيطرت بدعم التحالف الدولي على مدينة الرقة، في تشرين الأول الماضي، بعد معارك ضد تنظيم داعش الذي غادرها مخلفًا الألغام والعبوات الناسفة.

سيريانيوز