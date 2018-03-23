اقدم شاب سوري يوم الخميس، على اضرام النار في نفسه بمخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية .

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تسمه قوله ان "الشاب يبلغ من العمر 26 عاما وأصيب بحروق بسيطة وعولج في مستشفى بالجزيرة".

وفي نفس السياق، افادت وسائل إعلام محلية أن الواقعة حدثت أمام مكتب للجوء في مخيم موريا الذي يقع على قمة تل وكانت قاعدة عسكرية من قبل، مشيرة الى ان الأوضاع بالمخيم متدنية.

ويقطن في موريا عن ما لا يقل عن 5000 لاجئ ومهاجر، وفي مخيم آخر بالجزيرة وهو ما يزيد عن طاقتهما التي تتيح استيعاب 3000 شخص، وينتظر اللاجئون منذ شهور لمعرفة أي شيء عن مصيرهم.

ويوجد في اليونان أكثر من 60 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

وتعتبر جزيرة ليسبوس هي الممر الرئيسي لأوروبا بالنسبة لنحو مليون لاجئ ومهاجر، فيما ينقضي هذا الشهر عامان منذ اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على الحد من تدفق الوافدين.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار, 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

سيريانيوز