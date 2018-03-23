قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الخميس، ان على الرئيس بشار الاسد الالتزام بوقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان صادر عن الخارجية الامريكية قالت فيه ان "على بشار الأسد أن يلتزم بوقف إطلاق النار والتوقف عن قتل شعبه".

واعتمد مجلس الامن بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار , نص على وقف اطلاق النار في سوريا, لمدة 30 يوم, باستثناء تنظيمي "داعش" و "النصرة" وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي حذرت يوم الاثنين قبل الماضي من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على مطار الشعيرات بسبب هجوم خان شيخون بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.

ووضعت روسيا, بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

و سيطر الجيش النظامي على نحو 75% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة، حيث تمكن من فصل الغوطة الى 3 أقسام، فيما يواصل حملته على المناطق المتبقية في المنطقة.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

سيريانيوز