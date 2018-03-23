اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الخميس، انه سيفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 60 مليار دولار، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي سببتها "سرقة" الصين لحقوق الملكية الخاصة بالشركات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي ان "العلاقة بشكل عام مع الصين جيدة، إلا أن استمرار السرقة الصينية للممتلكات الفكرية يكلف أمريكا مئات المليارات"، لافتا الى أن "فقدان وظائف أمريكية في تجارة غير عادلة كان أحد الأسباب الرئيسية لانتخابه في 2016."

وبمقتضى بنود المذكرة، لن يستهدف ترامب الواردات الصينية إلا بعد فترة تشاور، وهو إجراء سيعطي فرصة لنشطاء الصناعة والمشرعين لتخفيف قائمة استهداف مقترحة تشمل 1300 من المنتجات.

وكانت ارتفعت في عام 2017 واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليارات دولار والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه "سيقدم قائمة بمنتجات قد يجري استهدافها، تركز بشكل رئيسي على قطاع التكنولوجيا المتطورة. وستكون هناك فترة تشاور مدتها 60 يوما قبل سريان أي إجراءات نهائية".

وبموجب المذكرة ستلاحق واشنطن أيضا انتهاكات مزعومة من جانب الصين لقانون الملكية الفكرية من خلال منظمة التجارة العالمية.

وكانت الصين، حذرت الخميس، من أن الجميع سيتضررون في حال أطلق ترامب حربا تجارية، ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة.

من جهتها، قالت نائبة مدير المجلس الاقتصادي القومي إيفريت ايزنستات إن "ترامب سيطلب أيضا من وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح إجراءات قد تقيد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة".

وكان ترامب فرض نهاية كانون الثاني رسوما جمركية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين .