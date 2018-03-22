خروج مبكر للأميركية سيرينا وليامز الأولى عالمياً سابقاً من بطولة ميامي اخبار الرياضة شارك

بكرت الأميركية سيرينا وليامس، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، بالخروج من دورة ميامي الأميركية، إحدى دورات البريمير الإلزامية للتنس، بخسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا 3-6 و2-6 .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وشاركت وليامس التي غابت منذ مطلع 2017 نحو 15 شهراً عن الملاعب بداعي الحمل ثم إنجاب طفلتها الأولى، ببطاقة دعوة، لكنها خسرت في ثاني مشاركة لها على التوالي بعد خروجها أمام شقيقتها الكبرى فينوس في الدور الثالث من إنديان ويلز.



بدورها، تتابع أوساكا (20 عاماً) صعودها القوي، وذلك بعد تتويجها المفاجئ الأحد الماضي في إنديان ويلز، وهي تلتقي في الدور المقبل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.



ورفضت وليامس الحديث للصحافيين بعد خسارتها، ما قد يعرضها لغرامة بقيمة ألف دولار أميركي من قبل رابطة المحترفات. سيريانيوز 2018-03-22 19:59:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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