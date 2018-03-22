قام وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برفقة المستشار ويليام روبوك، يوم الخميس، بزيارة الإدارة المدنية في منبج وريفها لمناقشة وضع المنطقة بشكل عام.

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وتم استقبال الوفد الأمريكي من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي زينب قنبر وإبراهيم القفطان. وناقش الطرفان أوضاع المدينة الأمنية، ومن بعدها قاموا بجولة إلى أسواق منبج لتطمين الأهالي من الناحية الأمنية.

ونقلت روسيا اليوم عن المستشار ويليام روبوك أنهم "لن يتخلوا عن وعودهم في حماية مدينة منبج حتى حل الأزمة السورية في مؤتمر جنيف".

وكان الرئيس التركي رج طيب اردوغان، دعا الأربعاء، القوات الأمريكية إلى مغادرة منبج بريف حلب، والخاضعة تحت سيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي قالت السلطات التركية انها المحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وتخضع مدينة منبج حاليا لسيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وهددت تركيا سابقاً ان عملية "غصن الزيتون" في سوريا سوف تستمر وستمتد الى كل الحدود، حتى القضاء على من وصفتهم بالإرهابيين.

وبدأت تركيا منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.