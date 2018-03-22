أفادت وسائل اعلام محلية، الخميس، بأن جماعة "‏فيلق الرحمن" المعارضة أعلنت وقف اطلاق نار في القطاع الأوسط في الغوطة (عربين، زملكا، عين ترما، حزة، وجوبر) منذ الساعة 12 ليل الخميس-الجمعة للتفاوض مع الجيش النظامي من أجل الخروج من الغوطة الشرقية.

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وياتي الاتفاق المذكور بعد ساعات على اعلان وكالة سانا خروج 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا و385 نساء و586 طفلا عبر 30 حافلة من حرستا.

ورفض "فيلق الرحمن"، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الأساسية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، يوم الجمعة، مقترحاً روسياً بشأن استسلام مقاتليه وخروجهم من المنطقة نقلته الامم المتحدة.

وسبق ان أعلن تنظيم "فيلق الرحمن" منذ أيام رفضه التفاوض مع النظام السوري بخصوص خروج مسلحيه من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتتعرض مواقع لفيلق الرحمن لغارات جوية يشنها الجيش النظامي، حيث ادى قصف الاسبوع الماضي، في حمورية الى مصرع 12 عنصرا من الفيلق بينهم قياديان.

وكان مركز المصالحة الروسي اعلن، مؤخرا، أن "حرب شوارع" اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وتتفاوض روسيا مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع ، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.