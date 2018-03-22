أفادت وكالة سانا أن العدد النهائي للخارجين من حرستا يوم الخميس 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا و385 نساء و586 طفلا عبر 30 حافلة.

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واضافت سانا نقلا عن مصادر خاصة قولها ان "معلومات تؤكد وجود 9 جثامين في حرستا سيتم الإبلاغ عن أماكنها لاستعادتها وكذلك تقديم خريطة للأنفاق في المنطقة لم تقدمها الجماعات المسلحة بعد", مشيرة إلى أن المعلومات تؤكد التوصل إلى اتفاق حول خروج نحو 1500 مسلح مع نحو 6000 من أفراد عائلاتهم على دفعتين باتجاه محافظة

إدلب ليصار بعد ذلك إلى دخول الجهات المعنية إلى المدينة وإعادة ترميم وتأهيل الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية في المدينة وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وكان الجيش النظامي فتح مطلع الأسبوع الجاري ممرا لخروج العائلات المحتجزة من قبل المجموعات المسلحة داخل المدينة حيث خرجت دفعتان من المدنيين وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

وأعطى الجيش النظامي يوم الأحد الماضي المسلحين في حرستا مهلة للانسحاب منها.

وتواصل روسيا مفاوضاتها مع قادة المعارضة المسلحة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف افساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وادخال مساعدات انسانية اليها، حيث غادر الاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الانسانية.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.