أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الخميس، أن أكثر من 5 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ ،عبر ممر مخيم الوافدين.

وكانت وكالة (سانا) أعلنت في وقت سابق اليوم عن خروج 547 شخصاً من حرستا بينهم 148 رجلاً و121 امرأة و190 طفلا و88 مسلحاً تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

كما اشار "المرصد السوري لحقوق الانسان" الى اجلاء حوالي 1500 شخص من مدينة دوما صباح الخميس.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

وتواصل روسيا مفاوضاتها مع قادة المعارضة المسلحة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف افساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وادخال مساعدات انسانية اليها، حيث غادر الاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الانسانية.