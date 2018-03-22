أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، نشرة جديدة رفعت بموجبها أسعار الحلاوة الطحينية وطحينية السمسم.

وحددت النشرة سعر كيلو حلاوة طحينية سادة نوع أول دوغما بـ1150 ليرة، وعبوة 900غرام حلاوة طحينية سادة نوع أول بـ 1150 ليرة، وعبوة الـ400 غرام منها بـ550 ليرة.

أما الحلاوة الطحينية بالفستق الحلبي نوع أول دوغما بسعر 1250 ليرة، والعبوة وزن 900 غرام منها بسعر 1250 ليرة، وعبوة وزن 400 غرام بسعر 600 ليرة.

وفي نشرة طحينية السمسم، حددت المديرية سعر كيلو طحينية سمسم نوع أول دوغما بـ 1350 ليرة، وطحينية السمسم عبوة وزن كيلو بـ1500 ليرة، وعبوة طحينية سمسم وزن 400 غرام بسعر 675 ليرة.





وتزيد الأسعار الجديدة للحلاوة الطحينية وطحينية السمسم بمقدار 25% عن النشرة السابقة، التي صدرت في تشرين الثاني الماضي، والتي حددت سعر كيلو الحلاوة بألف ليرة.

وبين رئيس لجنة الحلاوة في "غرفة صناعة دمشق وريفها" فريز الحلواني، أن الاسعار الجديدة جاءت بناء على ارتفاع سعر السمسم عالمياً وبشكل كبير خلال الفترة الماضية مع حدوث فيضانات في السودان التي يتم استيراده منها.

وكانت الحلاوة ضمن عدة منتجات عملت وزارة التجارة الداخلية في الربع الأخير من العام الماضي، على تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 % نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.

سيريانيوز