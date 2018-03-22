حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، من ظروف معيشية مأساوية يواجهها مدنيو الغوطة الشرقية بريف دمشق، مجدداً دعوته جميع الأطراف السوري إلى تطبيق القرار الاممي حول الهدنة.

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وقال غوتيريش، على لسان المتحدث الرسمي استيفان دوغريك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بحسب وسائل إعلام، انه "يجب الإسراع بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2401،ونريد فعلا سريعا على الأرض لتنفيذ هذا القرار".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 24 شباط الماضي، بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، وادخال مساعدات إنسانية للمحتاجين، غير أن الأطراف لم تلتزم بالقرار.

وأعرب المتحدث الاممي عن "قلق الامم المتحدة على سلامة وحماية المدنيين في الغوطة الشرقية"، وأشار إلى ما سماها "ظروف المعيشة التي يواجهها المدنيون في يأس مطبق، وعدم توافر الخبز، أو المياه الصالحة للشرب".

وأشار إلى أن "وصول المساعدات الإنسانية لايزال محدودا للغاية".

وكانت آخر قافلة إنسانية وصلت إلى الغوطة الشرقية في 15 آذار الجاري، حيث قدمت معونات غذائية لنحو 26100 شخص في بلدة دوما.

ووصفت الأمم المتحدة، في وقت سابق الأربعاء، الوضع في مراكز الإيواء التي خصصها النظام السوري للنازحين من منطقة الغوطة الشرقية بأنها "مأساوية".

ويشن النظام السوري منذ 18 شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف، ترافق لاحقاً مع هجوم بري.

وبحسب وسائل اعلام سورية، فان الجيش النظامي سيطر على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة ، فيما اشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان الجيش النظامي استعاد أكثر من 65% من مساحة المنطقة.

ووضعت روسيا ، بعد اعتماد القرار الاممي بشأن وقف النار بسوريا، هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.