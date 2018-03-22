بدأ، يوم الخميس، خروج اول دفعة من المسلحين والمدنيين في منطقة حرستا، بالتزامن مع اجلاء قسم اخر من اهالي مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "أكثر من 200 مدني، من بينهم 51 امرأة و68 طفلاً ، خرجوا عبر الممر الأمن الذي افتتحه الجيش النظامي من حرستا باتجاه مبنى الموارد المائية ".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق اليوم بدخول عدد من السيارات والحافلات إلى مدينة حرستا بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من داخل المدينة.

وبحسب معلومات أكدتها الوكالة، فان الاتفاق يقضي بخروج نحو 1500 مسلح مع نحو 6000 من أفراد عائلاتهم على دفعتين باتجاه محافظة إدلب .

بدوره، أفاد التلفزيون السوري أن " 27 مسلحا و182 مدنيا غادروا، مدينة حرستا ، عبر ممر آمن إلى أراضي تابعة للنظام".

وبدأ، يوم الخميس، تنفيذ أول خطوة من اتفاق بشأن مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، حيث تم إطلاق سراح 13 أسيراً من القوات النظامية كانوا موجودين داخل المدينة، مقابل تسليم 5 مسلحين تم أسرهم.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة (رويترز) عن " المرصد السوري لحقوق الإنسان " إن "عددا كبيرة من المدنيين غادروا مدينة دوما بالغوطة الشرقية صباح يوم الخميس".

وأضاف المرصد ان " حوالي 1500 شخص غادروا المدينة في وقت مبكر من صباح يوم الخميس وغادر 2000 يوم الأربعاء".

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وذلك منذ بدء الإعلان عن الهدنة الروسية.

وتواصل روسيا مفاوضاتها مع قادة المعارضة المسلحة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف افساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وادخال مساعدات انسانية اليها، حيث غادر الاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الانسانية.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.