سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم الخميس، جراء قصف طال ماتبقى من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت تمكن الجيش النظامي من استعادة السيطرة على وادي عين ترما.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عددا من المدنيين سقطوا واصيب اكثر من 90 اخرين بجروح جراء قصف جوي من الطيران الروسي على مدينة زملكا بالغوطة.

واشارت المصادر الى سقوط ضحايا بقصف جوي على عربين ودوما بالغوطة.

من جهتها، أفادت وكالة ( سانا) ان "الجيش استعادة السيطرة على وادي عين ترما في الغوطة الشرقية ".

ويشن النظام السوري منذ 18 شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف، ترافق لاحقاً مع هجوم بري.

وبحسب وسائل اعلام سورية، فان الجيش النظامي سيطر على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة ، فيما اشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان الجيش النظامي استعاد أكثر من 65% من مساحة المنطقة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.