بدأ، يوم الخميس، تنفيذ أول خطوة من اتفاق بشأن مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، حيث تم إطلاق سراح 13 أسيراً من القوات النظامية كانوا موجودين داخل المدينة، مقابل تسليم 5 مسلحين تم أسرهم.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا)، ان "الجيش النظامي تمكن من تحرير 13 مختطفاً كانوا لدى المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حرستا".

واشارت الوكالة الى ان "قافلة من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري والباصات دخلت إلى دوار الثانوية في حرستا تمهيدا لإخراج المسلحين وعائلاتهم من المدينة".

وأضافت الوكالة ان "المعلومات تفيد بخروج نحو 1500 مسلح و6000 من عائلاتهم من حرستا على دفعتين".

من جهته، أفاد "الاعلام الحربي" ، التابع لحزب الله، أن " مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا سراح 13 جنديا مقابل خمسة مقاتلين".

واشار الإعلام الحربي الى ان " نحو 1500 من مقاتلي جماعة "أحرار الشام" بالإضافة إلى 6000 شخص من عائلاتهم سيغادرون حرستا يوم الخميس".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق ، نقلا عن مصدرين في المعارضة، إنه تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لإجلاء مجموعة من المسلحين في جماعة "احرار الشام" من حرستا في الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سوريا

وأعطى الجيش النظامي يوم الأحد الماضي المسلحين في حرستا مهلة للانسحاب منها.

وتواصل روسيا مفاوضاتها مع قادة المعارضة المسلحة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وتواجه المناطق المتبقية في الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي ، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف افساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وادخال مساعدات انسانية اليها، حيث غادر الاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الانسانية.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.