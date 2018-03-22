لقي شخصان مصرعهما، يوم الخميس، جراء سقوط قذيفة في حي برزة بدمشق، بينما استهدفت عدة قذائف مناطق مختلفة بالمدينة متسببة بأضرار مادية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في شرطة دمشق قوله، ان شخصين قتلا، واصيب 4 آخرين جراء سقوط قذيفة في حي برزة.

وأكدت مصادر موالية عبر "فيسبوك" سقوط القذيفة على مسلخ فروج في محيط كلية الزراعة بمنطقة برزة.

وتابعت المصادر ان قذائف صاروخية سقط على احياء شارع الثورة والمجتهد وعرنوس وساحة المرجة وشارع العابد وفي محيط فندق أمية بالعاصمة.

وكانت أضرار مادية وقعت يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف هاون على شارع فارس خوري في دمشق ، وذلك عقب يوم دام شهدته منطقة كشكول في مدينة جرمانا، حيث سقط نحو 45 قتيلاً والعديد من الجرحى اثر استهداف سوق شعبي بقذيفة صاروخية، إضافة لإصابة آخرين بقذائف سقطت بعدة مناطق أخرى من العاصمة.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عشرات القرى والبلدات.

سيريانيوز