هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، يوم الخميس، بطرد المقاتلين الأكراد من مدينة منبج بريف حلب، في حال لم يتم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اميركا.

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وقال اوغلو، خلال مقابلة مع وكالة (الأناضول)”ما لم نتوصل لخطة اخراج وحدات "حماية الشعب" الكردية من منبج فسيكون الخيار الوحيد المتبقي هو طرد الإرهابيين“.

وأضاف اوغلو ان "التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج "ي ب ك" منها".

وكان الرئيس التركي رج طيب اردوغان طالب، يوم الأربعاء، القوات الأمريكية بمغادرة منبج ، والخاضعة تحت سيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, في 10 الجاري, عن توصل بلاده لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن منبج ، حيث سيشرف البلدان على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من البلدة.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وتخضع مدينة منبج حاليا لسيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

واستعادت تركيا ، بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، الاحد الماضي، مدينة عفرين بريف حلب، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب" الكردية منها.

وهددت تركيا سابقاً ان عملية "غصن الزيتون" في سوريا سوف تستمر وستمتد الى كل الحدود، حتى القضاء على من وصفتهم بالإرهابيين.