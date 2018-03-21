سقط قتلى وجرحى، بينهم طلاب مدارس، يوم الاربعاء، جراء قصف جوي طال مناطق في ريف إدلب.

ضحايا بينهم طلاب مدارس بقصف على مناطق بريف ادلب

وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الطيران الروسي شن غارات على بلدة كفر بطيخ بريف إدلب.، مما اسفر عن سقوط قتلى بينهم طلاب اطفال

وتزامن ذلك مع قصف جوي طال بلدة بداما ومدينة جسر الشغور، مااسفر عن ضحايا، بحسب المصادر.

وتتعرض مناطق بريف ادلب لقصف بشكل يومي من الطيران النظامي والروسي، الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا ودمار في الممتلكات الخاصة.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

سيريانيوز

2018-03-21 19:43:11