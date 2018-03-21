دانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، يوم الأربعاء، الهجمات المتواصلة للجيش النظامي على الغوطة الشرقية بريف دمشق، فضلا عن الهجوم العسكري التركي في منطقة عفرين بريف حلب.

وذكرت وكالة (رويترز) أن ميركل قالت، في كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاج)، ان الحكومة الألمانية تدين الضربات الجوية على الغوطة الشرقية "بأشد العبارات".

وبدأ الجيش النظامي عملياته العسكرية في الغوطة منذ شباط الماضي، استطاع خلالها من استعادة السيطرة على عشرات البلدات، حيث تمكن من فصل الغوطة إلى 3 أقسام، فيما يواصل حملته على المناطق المتبقية في المنطقة ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا, في ظل مغادرة الالاف المنطقة، بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا مؤخرا.

وعن الوضع في عفرين، اشارت ميركل الى أن " تصرفات تركيا غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية"، مضيفة "أدين هذا أيضا بأشد العبارات ".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها أدت إلى نزوح الآلاف من أهالي عفرين هربا من عمليات القصف.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

سيريانيوز