نددت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، بالاعتداءات التي طالت العاصمة دمشق، واعتبرت ذلك "حلقة في سلسلة الاستفزازات".

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وأشارت الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك)، الى ان "موسكو تندد بشدة الهجمات الدموية للارهابيين. وتعتبرها حلقة في سلسلة الاستفزازات المستمرة الهادفة لافشال النزعات الايجابية في تطور الوضع في الغوطة الشرقية وفي سوريا بشكل عام".

وتعرضت مناطق بدمشق امس الثلاثاء لهجمات بالقذائف الهاون والصاروخية، لكن الحادث الاكثر دموية وقع في سوق شعبي بكشكول قرب دمشق، اسفر عن مقتل 44 شخص واصابة العشرات بجروح.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية بدأها الجيش النظامي منذ شباط على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عشرات القرى والبلدات.