أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" يوم الأربعاء، انها قدمت مساعدات إلى 42 ألف نازح من الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدةً استعدادها لتلبية احتياجات 100 ألف آخرين لمدة 3 أشهر قادمة.

وأكدت المسؤولة الاعلامية في منظمة "يونسيف" في مقابلة لها مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، "قدمت يونسيف حتى الآن المساعدة لأكثر من 42 ألف سوري ممن خرجوا من الغوطة الشرقية من أصل 50 ألف لاجئ خرجوا إلى الملاجئ بشكل عام، لأن جميعهم بحاجة إلى المياه والرزم الصحية والنظافة وغيرها".

وأشارت المسؤولة الإعلامية إلى أن "اليونيسيف على استعداد للاستجابة لاحتياجات أكثر من 100 ألف شخص من الخارجين من الغوطة الشرقية على مدى 3 أشهر ".

وكانت الأمم المتحدة اعلنت، الثلاثاء، أن نحو 50 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق و تشرد حوالي 104 آلاف شخص من أهالي عفرين بريف حلب، مطالبةً بإيصال مساعدات إنسانية مستعجلة للنازحين.

وسبق ان اشار المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، الأحد الماضي، الى إيصال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دمشق، على أن توزع على النازحين من الغوطة الشرقية.

وقرر مجلس الوزراء، يوم الأحد، التوسع في أعداد مراكز الإيواء التي تستقبل الخارجين من الغوطة الشرقية، وتأمين جميع مستلزمات الغذاء والدواء والمأوى والخدمات العامة المتعلقة بالمياه والكهرباء.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف إفساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وإدخال مساعدات إنسانية إليها، حيث غادر آلاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الإنسانية.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

سيريانيوز