أفادت قناة (المنار)، على موقعها الالكتروني، يوم الأربعاء، انه سيتم غداً إجلاء حوالي 1500 مسلح و 6000 شخص من افراد عوائلهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب ، بموجب الاتفاق الذي توصلت عليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.

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وأضاف الموقع ان "30 مسلحا يسلمون أنفسهم للجيش النظامي عبر ممر الموارد المائية في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية".

من جهته، أعلن "الإعلام الحربي المركزي"، التابع لحزب الله، على حسابه في "تويتر" أنه "سيتم نقل المسلحين وعوائلهم من حرستا إلى إدلب عبر دفعتين اثنتين برعاية من الهلال الأحمر السوري".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصدرين في المعارضة، إنه تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لإجلاء مجموعة من المسلحين في جماعة "احرار الشام" من حرستا في الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سوريا

وأعطى الجيش النظامي يوم الأحد الماضي المسلحين في حرستا مهلة للانسحاب منها.

وتواصل روسيا مفاوضاتها مع قادة المعارضة المسلحة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

ووضعت روسيا هدنة يومية لمدة 5 ساعات بهدف افساح المجال للمدنيين للخروج من المنطقة وادخال مساعدات انسانية اليها، حيث غادر الاف المدنيين من الغوطة، عبر ممرات مخصصة ، منذ بدء العملية الانسانية.

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.