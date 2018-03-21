عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يوم الاربعاء، انخفاضه،مقارنة بآخر سعر له، حيث وصل الى 464 ليرة سورية ..

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 467 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق أمس الثلاثاء إلى 473 ليرة مبيع، و 470 ليرة شراء.