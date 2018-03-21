سقط قتلى وجرحى، في تواصل حملة القصف على ماتبقى من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما تمكن الجيش النظامي من استعادة السيطرة على نحو 70 بالمئة من المزارع المحيطة ببلدة عين ترما.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان غارات جوية وقصف مدفعي طال بلدات عين ترما ودوما وحرستا بالغوطة، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

واشارت المصادر الى اندلاع معارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة على جبهات مدينة عربين.

من جهتها، أفادت وكالة (سانا) ان "الجيش النظامي سيطر، خلال عملياته على محور عين ترما، على نحو 70 بالمئة من المزارع المحيطة بالبلدة".

واشارت الوكالة الى ان "التقدم تزامن مع قصف طال مواقع التنظيمات الإرهابية في بلدات حزة وزملكا وعربين ".

ويشن النظام السوري منذ 18 شباط حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف، ترافق لاحقاً مع هجوم بري.

وبحسب وسائل اعلام سورية، فان الجيش النظامي سيطر على نحو 80% من الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية شنها منذ شباط الماضي، ضد الفصائل المسلحة ، فيما اشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان الجيش النظامي استعاد أكثر من 65% من مساحة المنطقة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.