قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إن الكشف عن مخططات "الإرهابيين" للقيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أفشلت خطط التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لشن ضربات على مواقع الحكومة السورية.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن قوات الحماية من الهجمات الكيميائية والحيوية التابعة للقوات المسلحة الروسية ايغور كيريلوف، قوله، ان " القوات الحكومية السورية كشفت عن مواقع لإنتاج الأسلحة الكيميائية، التي كانت ستستخدم لتنفيذ العمليات الاستفزازية، بعد تحرير عدد من البلدات ".

وكانت روسيا أعلنت الشهر الجاري ان الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتوجيه ضربة صاروخية على مواقع حكومية في دمشق، بعد تحضير المعارضة المسلحة لاستفزازات كيميائية في سوريا، وحذرت من "عواقب وخيمة" في حال الاقدام على هذه الخطوة

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالتحرك إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا.

و قصفت واشنطن، في 7 نيسان الماضي، مطار الشعيرات بريف حمص، قالت انه ردا على اتهام النظام بقصف خان شيخون في ريف ادلب بأسلحة كيميائية، فيما نفت السلطات السورية شن هذا الهجوم.

وأشار كيريلوف إلى أن "دمشق أكدت استعدادها للمساهمة في إجراء التحقيق في أي هجوم كيميائي في سوريا، لكن المنظمات الدولية رفضت التعاون بالتحقيق في الهجمات الكيميائية ، و ساعدت بذلك الإرهابيين".

وواجهت قوات النظام مراراً اتهامات باستخدام غاز الكلور في الأسابيع الأخيرة خلال هجومها الجوي والبري على مناطق في الغوطة الشرقية وادلب.

وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً في هذه الهجمات، بحسب ما اعلنته مصادر دبلوماسية ، في حين ينفي النظام عدة مرات امتلاكه او شن هجمات باستخدام اسلحة كيماوية ، متهماً إرهابيين باستخدامها.