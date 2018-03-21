أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، على أهمية الدور الاممي في حل الأزمة السورية.

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وأفاد المكتب الإعلامي في الكرملين، في بيان، نشرته وكالة (انترفاكس)، ان الرئيس بوتين أعرب لغوتيريش عن " استعداد روسيا مواصلة تقديم المساعدة في مفاوضات جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة".

وعقدت عدة جولات مفاوضات سورية في جنيف واستانا، لكن الجولات اصطدمت بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما يعتبر النظام ان الموضوع غير مطروح للبحث.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى عدة ملفات، منها "الأزمة السورية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة السلام وتحقيق تسوية سياسية في سوريا".

وأصدر مجلس الأمن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الأطراف السورية لم تلتزم بالقرار.