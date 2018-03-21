لقي 29 شخصا مصرعهم واصيب 52 اخرين بجروح يوم الاربعاء جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه قرب جامعة كابول ومستشفى علي أباد في العاصمة الافغانية, فيما اعلن داعش مسؤوليته عن التفجير.

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وقالت وزارة الصحة الأفغانية في بيان لها إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف جامعة كابول ومستفى علي اباد وصلت الى 29 قتيلا و52 جريحا".

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، إن المهاجم كان يحاول الوصول إلى "ضريح ساخي" حيث تجمع الناس للاحتفال بعيد النيروز (السنة الفارسية الجديدة).

وأضاف أنه قبل الوصول إلى الضريح تعرفت قوات الأمن على المهاجم، لكنه فجّر نفسه أمام جامعة كابل، ووقع الانفجار حوالي الساعة 12:40 مساء بالتوقيت المحلي.

وأغلقت قوات الأمن المنطقة، فيما شوهدت عشرات من سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا إلى المستشفيات.

الى ذلك أعلن تنظيم "داعش" في بيان منسوب له عن مسؤوليته عن التفجير انتحاري.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، اوائل الشهر الجاري، بتفجير استهدف حشوداً تجمعت لإحياء ذكرى في العاصمة الأفغانية كابول.

ولقي عشرات حتفهم في كانون الأول الماضي، بهجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي أعلن (داعش) المسؤولية عنه، وسبقه بشهرين مقتل 72 على الأقل في هجومين على مسجدين.