دعا الرئيس التركي رج طيب اردوغان، يوم الأربعاء، القوات الأمريكية إلى مغادرة منبج بريف حلب، والخاضعة تحت سيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال اردوغان، في تصريحات بثتها قناة "إن تي في NTV" التركية، ان "الولايات المتحدة لا تتمتع بحق البقاء في بلدة منبج شمالي سوريا".

وتأتي دعوة اردوغان، في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها لن تسحب قواتها من منبج على الرغم من المطالب التركية.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, في 10 الجاري, عن توصل بلاده لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن منبج ، حيث سيشرف البلدان على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من البلدة.

وتخضع مدينة منبج حاليا لسيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

واضاف اردوغان ان تركيا "لن تتوقف حتى تقضي على تهديد الإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات على طول حدودها الجنوبية، وخصوصًا في منطقة منبج".

وهددت تركيا سابقاً ان عملية "غصن الزيتون" في سوريا سوف تستمر وستمتد الى كل الحدود، حتى القضاء على من وصفتهم بالإرهابيين.

وعن الوضع في عفرين، اشار اردوغان الى ان بلاده سيطرت على مركز مدينة عفرين، وعلى الفور تم البدء بصيانة المدارس والمستشفيات وغيرها، في وقت يتم العمل على تشكيل الإدارة وضمان محيط آمن في أقرب وقت".

وكانت أنقرة، أكدت في وقت سابق أنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، موضحةً أن الهدف هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وبدأت تركيا منذ 20 كانون الثاني الماضي بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين.