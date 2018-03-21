ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء بقذيفة صارخية على حي كشكول في جرمانا بريف دمشق الى 44 قتيلا, يما سقطت قذائف على شارع فارس الخوري بمنطقة العباسيين اسفرت عن اندلاع حريق واضرار مادية.

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وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة سانا ان "عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على حي كشكول بمدينة جرمانا الذي وقع أمس ارتفع إلى 44 شخصا", مشيرا الى ان "9 مدنيين فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم الخطرة التي أصيبوا بها في الاعتداء الإرهابي بينما لا يزال عدد من الجرحى في أقسام العناية المشددة في عدد من مشافي دمشق".

وفي دمشق, قا مصدر في قيادة الشرطة أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بـ3 قذائف شارع فارس الخوري في منطقة العباسيين ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

وتسببت القذائف يوم الثلاثاء بإصابة امرأة و5 أطفال في منطقة المزة وجرح 11 مدنياً في حي العمارة وحدوث أضرار مادية في عدد من السيارات والمنازل.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عشرات القرى والبلدات.