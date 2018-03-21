أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء, بتدمير ما اسمته "مفاعل نووي سوري" (موقع الكبر في ريف دير الزور) كان في المرحلة الأخيرة من بنائه في ضربة جوية شنتها مقاتلاته عام 2007.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي, في بيان رسمي, أن "البيان الخاص بالضربة الجوية، التي دمر فيها المفاعل النووي السوري، جاء في أعقاب إنهاء أمر رقابي عسكري كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع فيسبوك مقطع فيديو قال إنه يوثق ضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور، شمال دمشق في اللّيلة بين 5 — 6 أيلول من عام 2007, حيث ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الحربية مفاعلا نوويّا كان في مراحل إقامته المتقدمة لتزيل تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها.

وكانت إسرائيل قصفت موقع "الكبر" شمال سوريا في 2007 قائلة أنه "مفاعل نووي", في حين اكدت السلطات السورية أن البناء كان موقعا عسكريا قيد الإنشاء وليس موقعا نوويا.

وقام مفتشون بعد وقوع الحادثة بزيارة الموقع وتم العثور على اثار لمادة اليورانيوم, لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع "الكبر" السوري قال ان ذلك ليس كاف لاستنتاج وجود نشاط نووي في الموقع