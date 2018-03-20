قالت مصادر قضائية، يوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية احتجزت الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لاستجوابه بشأن تمويل حملاته الانتخابية.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن "التحقيق يتعلق باتهام ساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007، فيما تجري السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في هذه القضية منذ العام 2013".

وكانت السلطات البريطانية أوقفت في كانون الثاني الماضي، رجل أعمال فرنسي يشتبه بتحويله أموالا من القذافي لتمويل حملة ساركوزي، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد مثوله أمام محكمة في لندن.

وينفي ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي بين عامي 2007 و2012، بالمطلق تلقيه أي تمويل غير مشروع لحملاته الانتخابية، ويرفض مزاعم التمويل الليبي، واصفا إياها بـ"المثيرة للسخرية".

وجاء توقيف ساركوزي غداة الذكرى السابعة لبدء قصف الدول الغربية ليبيا في الـ19 من آذار 2011، بعد حظر جوي على ليبيا بذريعة حماية المدنيين، وكان ساركوزي من الدعاة الأكثر حماسا لضرب حكم القذافي آنذاك.

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