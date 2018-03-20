كشف تقرير مسرب جديد أن "تويتر" تخطط لاتخاذ اجراءات صارمة ضد الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبحسب تقرير نشره موقع engadget الأمريكى، ستنضم "تويتر" إلى كل من "جوجل" و"فيس بوك" بالإعلان عن إجراءات صارمة ضد الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة، وغيرها من الإعلانات التابعة لها بما فى ذلك أسعار الصرف والتحويلات المالية وغيرها، حيث من المنتظر أن تقوم الشبكة الاجتماعية بحظر الإعلانات للعروض الأولية للعملات الرقمية عالميا.

وكانت "جوجل" قد أعلنت عن حظر إعلانات العملات الرقمية خلال الأسبوعين المقبلين، حيث بدأت الشركة حاليا التوقف عن نشر مثل هذه الإعلانات لبعض العملات الشهيرة مثل البيتكوين وEthereum وغيرها، موضحة أن القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة التي تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.

وأشار التقرير إلى أن عدد من الشركات مثل جوجل وفيس بوك وتويتر، تعتبر أن العملات الإلكترونية الرقمية ضمن العمليات المضللة والمخادعة، والتي تعتمد على المضاربة وتنظيمات غير واضحة حتى الآن قد يترتب عليها احتمالات أضرار كبيرة للمستخدمين.

ووجه "فيس بوك" في كانون الثاني الماضي ضربة قوية لعملة "البيتكوين"، حيث أعلن منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث قالت الشركة أنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية "التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة"، مضيفا "وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أساليب مغرضة لجذب مستثمرين جدد".

سيريانيوز