أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثا جديدا لبرنامج OneNote على منصة ويندوز 10، والذى وفر للمستخدمين تعديل إعدادات القلم الذكي على تطبيق OneNote.

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وقال موقع mspoweruser الأمريكي، إن التحديث الجديد يوفر للمستخدم تغيير طريقة عرض الإخطارات، إضافة إلى توفير عدد من التحسينات والإصلاحات المختلفة للمستخدمين.

ويعتبر التحديث الحالي لبرنامج OneNote ، هو التحديث الذى سبق لـ"مايكروسوفت" طرحه على منصتي أندرويد وiOS.

وكان تحديث لتطبيق OneNote على منصة ويندوز وفر للمستخدمين القدرة على اختيار طباعة صفحة واحدة من دفتر الملاحظات الخاص بهم أو طباعة الملف بالكامل، وهى الميزة التي لم تكن موجودة قبل ذلك، إذ لم يكن المستخدمون قادرين على التحكم في اي صفحات يمكنهم طباعتها في الماضي.

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