قالت شركة "فيسبوك" إنها تقوم بمراجعة داخلية وخارجية شاملة، لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

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وذكرت "فيسبوك" في بيان أنها تسعى "للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب".

وقال نائب رئيس "فيسبوك" ونائب مستشارها العام بول غريوال في البيان إن الشركة ملتزمة "بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين".

وكان عدد من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم من "انتهاك الخصوصية"، بعد نشر التقارير الإعلامية التي تفيد بحصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأميركية و "أوبزرفر" البريطانية قالتا أن شركة أميركية سرقت معلومات من 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" في أكبر خرق من نوعه لـموقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستخدامها في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

وأعلن "فيسبوك" حينها أنه علّق حساب شركة "كامبريدج اناليتكا" الأميركية لتحليل المعلومات التي عملت لصالح حملة الرئيس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك بعد تقارير عن جمع الشركة معلومات من الصفحات الشخصية لملايين الناخبين الأميركيين على الموقع الأزرق دون موافقتهم.

سيريانيوز