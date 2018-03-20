نشرت "كوالكوم" قائمة بالأجهزة المتوافقة حالياً مع تقنية الشحن السريع +4.0/4.0، حيث ان معظم الهواتف الذكية تعمل عن طريق المعالجات من كوالكوم.

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وذكر موقع phonearena ان القائمة التي نشرتها "كوالكوم" تشمل هاتف واحد فقط وهوRazer Phone، ولكن من الممكن ان تضيف الشركة المزيد من الأجهزة بحلول نهاية العام مثل هاتف LG G7 فهو من المفترض ان يتضمن تقنية الشحن السريع 4.0.

ولفت الموقع الى ان الشركة اهملت هاتف ZTE Nubia Z17 ولسبب ما لم تضيفه في القائمة على الرغم من انه يدعم تقنية الشحن السريع.