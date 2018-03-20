قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، ان عدة أشخاص اصيبوا بحادثة إطلاق نار وقعت في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند.

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ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين في المدرسة والولاية الأمريكية، ان "حادثة اطلاق نار وقعت في مدرسة جريت ميلز في الثانوية، وأدت لعدة اصابات".

وأكدت شرطة الولاية إنه أمكن "احتواء الحدث"، دون أي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

وطلبت السلطات من الأهالي البقاء بعيداً عن حرم المدرسة، التي تم إغلاقها اثر الحادث.

وقالت وسائل اعلام محلية، ان "عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية وآخرون من مكاتب مكافحة المشروبات والاسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع الحدث".

وشهدت ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة، في شباط الماضي حادث اطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، ادى لمقتل 17 شخصاً نفذه طالب سابق في المدرسة.

وتتكرر عمليات إطلاق النار داخل مدارس أمريكية، فقد حصلت 18 عملية إطلاق نار في العام 2018 من بينها العملية الأخيرة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية.