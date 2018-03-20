لقي 29 شخص حتفهم وأصيب 15 آخرون، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة صاروخية متفجرة على سوق في كشكول على اطراف جرمانا بريف دمشق, كما سقط جرحى جراء بسقوط قذائف على المزة و العمارة بدمشق.

ونقلت وسائل إعلامية، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ، قوله أن " 29 شخص من المدنيين لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرين بينهم امرأة وطفل نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على سوق في حي الكشكول في أطراف مدينة جرمانا".

وأضاف المصدر أن "قذيفة صاروخية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح"، مشيراً إلى أن "القذائف أدت إلى وقوع أضرار مادية بعدد من السيارات المركونة في المكان" .

وتابع المصدر في قيادة الشرطة أن " عدة إصابات وقعت في صفوف المدنيين جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة العمارة بدمشق".

وكانت امرأة أصيبت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة على منطقة الشيخ ابراهيم في ركن الدين، كما سقطت قذائف في محيط شارع الأمين وحي الشاغور وعند دوار البيطرة، أدت لحدوث أضرار مادية.

وسقطت أمس الاثنين قذائف على مناطق في الشاغور والدويلعة بدمشق وجرمانا بريفها، اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عشرات القرى والبلدات.

سيريانيوز