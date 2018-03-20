انتقدت السلطات التركية، يوم الاثنين، التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص عملية "غصن الزيتون" في عفرين بريف حلب، متهمة واشنطن بعدم إدراك طبيعة هذه العملية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي ان الولايات المتحدة تحاول "خداعنا" مضيفا أنه "إذا كنا شركاء استراتيجيين فعلى واشنطن تقديم الاحترام والتعامل معنا".

وذكر ان "واشنطن أرسلت خمسة آلاف شاحنة مزودة بالأسلحة وألفي شاحنة مليئة بالذخيرة الى شمال سوريا بينما نحن أردنا شراء الأسلحة منهم لكنهم لم يقدموا شيئا".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، نشرته وسائل اعلام، إن "السلطات الأمريكية لم تدرك بعد سبب وهدف وطبيعة عملية غصن الزيتون، أو أنها لا تريد أن تدرك ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، يوم الاثنين، عن قلقها من التطورات في عفرين، وذلك عقب استعادة القوات التركية المدينة من قبضة المقاتلين الأكراد، مرجحة أن المدنيين أجبروا على مغادرة المدينة تحت تهديد القوات التركية، كما حذرت تركيا من عمليات النهب في عفرين ومصير النازحين.

وأوضح اقصوي ان “غصن الزيتون” تستهدف "التنظيمات الإرهابية فقط، لا المدنيين الأبرياء ولا الأكراد".

وبدأت تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين.

واسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، حيث يتهم الاكراد القوات التركية انها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي انقرة ذلك، مؤكدة ان عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالارهابيين .

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وأكدت أنقرة، أنها لا تنوي إبقاء القوات التركية في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين"، الا انها هددت بامتداد عملية "غصن الزيتون" الى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الارهابيين"، على حد تعبيرها.