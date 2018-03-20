أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، يوم الثلاثاء، بان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) سيطر على حي القدم جنوب دمشق، بعد معارك مع الجيش النظامي.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة (فرانس برس)، ان " داعش" شن هجوماً على حي القدم، تمكن خلاله من السيطرة الكاملة على الحي".

وأكد ان الهجوم اسفر عن "مقتل 36 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".

من جهتهم، تحدث نشطاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان "داعش" بسط سيطرته على معظم القدم.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الجيش النظامي على أنباء سيطرة "داعش" على القدم..

ودارت معارك منذ ايام بين الجيش النظامي و "داعش" في حي القدم، وسط قصف طال الحي ومناطق مجاورة له كمخيم اليرموك والحجر الاسود والتضامن جنوب دمشق.

وكان للتنظيم وجود محدود في القدم، قبل أن تتمكن قوات النظام من التقدم فيه منتصف الأسبوع الماضي، إثر إجلاء مئات المقاتلين من هيئة "تحرير الشام "وفصيل "أجناد الشام" منه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية، الامر الذي يشكل معاناة بالنسبة للسكان، حيث توفي جراء ذلك العشرات من الأشخاص، غالبيتهم من كبار السن والأطفال، نتيجة الجوع وفقدان الأدوية, مع تواصل الأعمال العسكرية والاشتباكات.