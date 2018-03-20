سقطت قذائف، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف متفجرة على مناطق في دمشق ، ما اسفر عن جريحة في ركن الدين.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة، ان قذيفة سقطت على منطقة الشيخ ابراهيم في ركن الدين، مما ادى الى اصابة امراة بجروح.

واشارت المصادر الى سقوط قذائف في محيط شارع الامين وحي الشاغور، ادت لحدوث أضرار مادية.

وكانت قذائف سقطت أمس الاثنين على مناطق في الشاغور والدويلعة بدمشق وجرمانا بريفها, اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عشرات القرى والبلدات.