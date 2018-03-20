وسع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قائمة العقوبات ضد السلطات السورية، لتشمل 3 مسؤولين سوريين، بسبب "تصنيع واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

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وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، نشرته وسائل اعلام، ان مجلس الاتحاد فرض عقوبات على "ضابط رفيع في قوات النظام السوري، وثلاثة علماء يعملون في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، كما تشتمل العقوبات على حظر سفرهم وتجميد أرصدتهم".

وبذلك يرتفع إلى 261 عدد عناصر النظام الذين فرض عليهم الاتحاد عقوبات خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات.

وواجهت قوات النظام مراراً اتهامات باستخدام غاز الكلور في الأسابيع الأخيرة خلال هجومها الجوي والبري لاستعادة الغوطة الشرقية بريف دمشق من قبضة مقاتلي المعارضة، في حين ينفي النظام هذه الاتهامات..

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري، أخرها الشهر الماضي، حيث طالت العقوبات وزيري الصناعة والإعلام لدورهما في دعم النظام خلال الازمة السورية.